Rheinmetall Aktie ohne DAX mit Perspektiven? Aber Wachstum braucht Geld. USA-Auftrag als Zückerli oben drauf…

Rheinmetall Aktie – stärkster Wert im HDAX in 2022 macht sich auch bis jetzt „ganz gut“. Und die aktuellen Kurse über 220,00 EUR, Richtung 230,00 EUR enthalten vielleicht auch eine Prise „Spekulation“ auf einen möglichen DAX-Aufstieg –

der jedoch durch die vorgezogenen EBITDA-Zahlen der Commerzbank sehr unwahrscheinlich geworden ist. Denn mit zwei Gewinnjahren in Folge und höherer Kapitalisierung sollte hier der Ball spätestens jetzt bei den Frankfurtern liegen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und Rheinmetall hat mehr zu bieten als einen Indexaufstieg. Neben den zuletzt durch die Leopard-Lieferungen an die Ukraine fast sicheren Umsätzen aus Ersatzteilen, Instandsetzung, Munitionsbedarf und Wartung in bilanzrelevanter Grössenordnung, konnte Rheinmetall gestern auch eine weitere Bresche in den immer protektionistischer auftretende USA-Markt schlagen. Dabei geht es – noch? – nicht um die im Raum stehende grosse Ausschreibung für Schützenpanzer, sondern um einen in mehreren Phasen zu vergebenden bis zu 14 Mrd USD schweren Modernisierungsauftrag der US-Army.

Dazu kommt die heute bestätigte Erkenntnis, dass exorbitantes Wachstum, Ausbau der Kapazitäten, um das Eisen zu schmieden, so lange es heiss ist, Geld braucht. Rheinmetalls Lösung erscheint beim aktuellen Kursniveau gut gewählt:

Wandelanleihe über insgesamt 1 Mrd EUR – Wandlungspreis 40-45 % über aktuellem Kursniveau, Zinsen bis zu 2,5% –

Rheinmetall nutzt GÜNSTIGE Gelegenheit mit relativ geringem Verwässerungseffekt.

Die in zwei Serien a 500 Mio EUR angebotenen Wandelanleihen bieten der Rheinmetall AG eine im Vergleich zu den Alternativen Kapitalerhöhung, Anleihen oder Darlehen eine zinsgünstige Möglichkeit mit einer relativ geringen Verwässerung für die Altaktionäre die Übernahme des spanischen Munitionsproduzenten mit freien Kapazitäten und weitere Investitionen in den Kapazitätsausbau zu finanzieren – der erkannte Engpassfaktor in der „Flut neuer Defense-Aufträge“.

Vom Timing gut gewählt, ist das aktuelle Kursniveau für eine Wandelanleihe günstig. Natürlich ist das derzeitige Kursniveau auf kurze Sicht durchaus ambitioniert, besser gesagt „ziemlich schnell erreicht worden“, eine Konsolidierung liegt eigentlich in der Luft und wäre nicht einmal „ungesund“. Fragt sich nur, ob jetzt die angekündigte Wandelanleihe für Gewinnmitnahmen genutzt wird, was gleichzeitig für interessierte Institutionelle die in 100.000er Stückelung angebotene Wandelanleihe „günstiger“ machen könnte aufgrund der Wandelpreisermittlung.

Konkret: Verzinsung, Wandlungspreis

Die Verzinsung ist im aktuellen Umfeld moderat: „Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Kupon zwischen 1,625% und 2,125% in Bezug auf Serie A und einem jährlichen Kupon zwischen 2,00% und 2,50% in Bezug auf Serie B angeboten, der jeweils halbjährlich zahlbar ist. “

Der Wandlungspreis liegt „weit“ über dem aktuellen Kursniveau: „Die Wandlungsprämie wird zwischen 40% und 45% für Serie A und zwischen 40% und 45% für Serie B festgelegt, jeweils über dem Referenzaktienkurs, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im XETRA-Handelssystem zwischen Bekanntgabe und Preisfestsetzung am heutigen Handelstag entspricht.“

US-Produktion im Verbund der „American Rheinmetall Defense“-Landesgesellschaft ist die Antwort.

Geht natürlich nur durch eine Produktionsstätte in den USA – und ein Partner aus der Riege der amerikanischen Grosskonzerne hilft definitiv auch. Und so geht Rheinmetall den Weg eiens starken US-Arms: Ausbau und Stärkung der industriellen Basis in den USA. Der aktuelle Auftragsempfänger, die American Rheinmetall Vehicles, ist Teil des amerikanischen Rheinmetall-Teilkonzerns, zu der auch American Rheinmetall Munitions in Stafford, Virginia, American Rheinmetall Systems in Biddeford, Maine und die amerikanische Muttergesellschaft American Rheinmetall Defense in Reston, Virginia, gehören.

LKW von GM und Rheinmetall – erste Phase von einem 14 Mrd USD-Paket geschafft …

Eine seit 2022 bestehende Kooperation von Rheinmetalls Tochterfirma American Rheinmetall Vehicles und GM Defense LLC hat den Zuschlag für die erste Phase des „Common Tactical Truck (CTT“)-Programms der U.S. Army erhalten. Ziel des mehrstufigen Programms ist es, die Familie der schweren taktischen Lkw des US-Heeres durch die Produktion von bis zu 40.000 Fahrzeugen im Wert von bis zu 14 Mrd USD zu ersetzen.

„Sowohl American Rheinmetall Vehicles als auch GM Defense freuen sich darauf, das CTT-Programm der U.S. Army im Wettbewerb zu unterstützen. Wir sind engagierte Partner der U.S. Army und bringen eine enorme Einsatzfähigkeit in Verbindung mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen mit, die gewährleisten, dass unsere Soldaten ihren Auftrag sicher und effektiv erfüllen können. Gemeinsam wird unser Team einen zukunftsträchtigen vielseitigen Lkw liefern, der die kommerziellen Stärken unserer Partner Rheinmetall MAN Military Vehicles und General Motors sowie die Gemeinsamkeiten des HX3-CTT-Designs nutzt„, so Matthew Warnick, Geschäftsführer von American Rheinmetall Vehicles.

„Der Gewinn der CTT-Prototypphase zeigt den unbestreitbaren Wert, den die strategische Zusammenarbeit zwischen GM Defense und American Rheinmetall Vehicles für dieses wichtige Army-Programm der nächsten Generation hat“, ergänzt Steve du Mont, Präsident von GM Defense. „Wir freuen uns darauf, unsere fortschrittlichen Technologien und unsere Fertigungskompetenz in diese wichtige Zusammenarbeit einzubringen und eine bewährte, moderne Lösung zur Verbesserung der Fähigkeiten der Soldaten zu liefern. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit American Rheinmetall Vehicles fortzusetzen, um die erste Prototypphase durchzuführen und gleichzeitig die notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen, um unsere Position zu stärken und künftige Phasen des Programms zu gewinnen.“

Konkret – Details des Auftrags

Rheinmetall/GM bietet den HX3 Common Tactical Truck (HX3-CTT) an. Der HX3 sei die neueste Lkw-Generation der „äußerst erfolgreichen und einsatzerprobten“ HX-Familie, die bei einer Reihe von NATO-Staaten und US-Alliierten im Einsatz ist. Die HX-Lkw-Familie basiert auf dem kommerziellen Lkw-Portfolio von MAN Truck and Bus, die ein hohes Maß an handelsüblichen Komponenten in den Fuhrpark bringen – eine prioritäre Forderung der U.S. Army im CTT-Programm.

Das HX3-CTT-System der nächsten Generation soll sich durch verbesserte Mobilität auf der Straße und im Gelände, integrierte Überlebensfähigkeit und eine offene digitale Architektur auszeichnen, die ADAS unterstützt und einen autonomen Fahrzeugbetrieb ermöglicht. In Verbindung mit der offenen Architektur wird das kommerzielle Grundgerüst des HX3-CTT eine kontinuierliche Modernisierung fördern und eine rasche Steigerung der Fähigkeiten im Zuge der technologischen Weiterentwicklung ermöglichen.

Analysten aktuell mehrheitlich positiv eingestellt für Rheinmetall Aktie.

Von 13 Analysten kommen derzeit 11 zu einem klaren BUY und nur zwei zu einer HOLD Einschätzung. Das aktuelleste Update kam am Montag von UBS, die zwar das Kursziel von 204,00 auf 233,00 EUR erhöhte, aber nur zu einem HOLD kam – viel positives eingepreist, keine Überperformance mehr zu erwarten laut Analyst. Am Mittwoch hatte die Deutsche Bank noch das Kursziel für Rheinmetall von 220,00 auf 250,00 EUR angehoben – BUY mit Vertrauen auf positive Impuls möglicherweise durch die Marder-Lieferungen und hohen Erwartungen an 2024 für das Unternehmen.

Auch Shortpositionen deuten nicht hohe Erwartungen für fallende Kurse hin.

Aktuell setzen „nur“ zwei Hedgefonds auf fallende Kurse der Rheinmetall Aktie – zumindest mit Positionsgrössen ab der gesetzlichen Meldegrenze von 0,5%: Zuletzt am 26.01.2023 reduzierte Qube Research & Technologies Limited die bestehende Shortposition auf 0,69%. Und die Manager von Marshall Wace LLP erhöhten am 26.01.2023 ihre Position auf 1,10%. Insgesamt 1,78% Shortpositionen auf eine Aktie, die im letzten Jahr mehr als 100% Kurssteigerung „hingelegt“ hat, ist nicht wirklich hoch. Dementsprechend scheint man wohl mehrheitlich bei den professionellen Anlegern keine grössseren Kurseinbrüche oder Rückgänge zu erwarten.

Bis 2025 sollen es 10-11 Mrd Umsatz werden – Rheinmetall hat ehrgeizige Ziele. Dazu Hauptwachstumsträger die margenstärkere Defensesparte.

Auf diesem Weg kommt Rheinmetall voran: Neben den Aufträgen, die sich allein seit Weihnachten bis Heute auf über weit mehr als 1,2 Mrd EUR summierten, sollte sowohl die beschlossene Lieferung einer – ersten? – Tranche von Marder-Schützenpanzern dem Hersteller Rheinmetall einiges an Auftragsvolumen (Munition, Ersatzteile, Instandsetzung) bringen, als auch eine aktuell diskutierte Lieferung von Leopard II-Panzern böte potenzielle Zusatzumsätze.

Rheinmetall gewinnt derzeit so viele Aufträge in beiden Sparten, dass das Puma-Problem und die damit verbundene Kursreaktion offensichtlich überzogen waren. Dazu eine Bilanz für 2022, die gesundes Umsatzwachstum mit steigenden Margen zeigt. Und das könnte durch die eingegangenen Aufträge der letzten Monate und den Ausbau der Produktionskapazitäten für die besonders hochmargige Munitionsherstellung in 2023 noch mal kräftig besser werden. Chancen sind definitiv vorhanden. Rheinmetall Aktie charttechnisch wieder auf „grün“ – Aufwärtstrend intakt.

Auch wenn der Kurs aktuell etwas heissgelaufen sein könnte – Wandelanleihe scheint auf jeden Fall eine für alle Stakeholder „gute Wahl“ um das anstehende Wachstum zu finanzieren…



Chart: Rheinmetall Aktie | Powered by GOYAX.de