Rheinmetall-Aktie: Ein neuer Boost?

Nachdem die Rheinmetall-Aktie Mitte September auf ein neues Halbjahrestief zurückfiel, konnte sie in den letzten Tagen rund zehn Prozent hinzugewinnen. Ist der Abwärtstrend der Rüstungsaktie damit endgültig gestoppt? Und was steckt hinter dem jüngsten Aufschwung? Teilmobilmachung in Russland Auslöser des Kursaufschwungs war die Entscheidung des russischen Präsidenten, die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte anzuordnen. Damit werden rund 300.000 Reservisten für den… Hier weiterlesen