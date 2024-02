Rheinmetall Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 34,94 liegt sie insgesamt 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32,36 im Segment "Industriekonglomerate". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) von Rheinmetall eine Überverkauft-Situation. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 10, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt mit einem Wert von 25,98 das "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein positives Rating für Rheinmetall.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rheinmetall bei 274,52 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 401,7 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +46,33 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 323,83 EUR, was einem Abstand von +24,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um Rheinmetall, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was langfristig zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen ein insgesamt positives Rating für die Aktie von Rheinmetall.