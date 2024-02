Rheinmetall-Aktie: Der nächste Top-Wert in Reichweite!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Auch Rheinmetall hat wie andere Unternehmen eine gute Woche hinter sich, an deren Ende es nicht ganz gelang, einen Topwert zu realisieren. Der höchste Kurs aller Zeiten ist nach ca. 3,5 % Kursgewinn in der vergangenen Woche aber nur noch Nuancen entfernt. Dies wäre ein Kurs, auf dem niemand mehr verkaufen müsste, weil er oder sie im Minus ist. Rheinmetall profitiert unverändert von einer Aufrüstungsphase, die wohl auch in den kommenden Jahren noch anhalten wird. Dies wiederum führt für das laufende Jahr 2024 nach den vorliegenden Schätzungen zu einem KGV von ca. 16,9. Im Kontext der Geschichte von Rheinmetall wäre das wiederum günstig!

Rheinmetall: Das sehen die Analysten ebenso

Nicht nur Charttechniker oder die hier zitierten wirtschaftlich orientierten Analysten sind zufrieden. Insgesamt zeigen sich die Analysten, die auf Marketscreener den Konsens bilden, zuversichtlich. Der Kurs soll den durchschnittlichen Schätzungen nach ein Potenzial von gut 11 % haben!

