Rheinmetall-Aktie: Der nächste Schritt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Rheinmetall hat den nächsten Schritt geschafft. Das Düsseldorfer Unternehmen legte nun gut 2 % zu. Die Notierungen sind damit vor dem Ende des Tages schon auf dem Weg zum nächsten Rekord. Die Stimmung ist blenden. Denn die Rüstungsaufträge kommen fast im Tagestakt herein. Heute – am Dienstag – kam ein Auftrag über 130 Millionen Euro in der Firmenzentrale an. Auftraggeber ist die EU, die wiederum Munition kauft.

Munition hilft – der Kurs steigt

Mit der Zeitenwende hat nun die Angst vor Munitionsbestellungen nachgelassen. Rheinmetall profitiert davon, dass das öffentliche Bild sich gewandelt hat und die Regierungen investieren. Die Kurse sind mit einem Plus von gut 80 % seit Jahresanfang weit im Aufwärtstrend. Zu teuer ist die Aktie dennoch auf Basis des KGV nicht – das liegt bei gut 24,9. Die Notierungen bleiben im Hausse-Modus.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rheinmetall-Analyse von 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rheinmetall jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rheinmetall Aktie

Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...