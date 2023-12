Rheinmetall Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Rheinmetall-Aktie liegt der RSI7 derzeit bei 35,59 Punkten, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (40,44) zeigt, dass Rheinmetall neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt herangezogen, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Rheinmetall-Aktie liegt derzeit bei 259,41 EUR, was eine Abweichung von +10,56 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (286,8 EUR) darstellt. Hierfür erhält Rheinmetall eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (271,33 EUR) weist mit einer Abweichung von +5,7 Prozent darauf hin, dass die Aktie ein "Gut"-Rating verdient. Insgesamt wird Rheinmetall also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Stimmung für Rheinmetall in den letzten Wochen kaum verändert war, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Rheinmetall auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse ergab zudem 0 negative und 9 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Bewertungen auf die Kursentwicklung von Rheinmetall auswirken werden.