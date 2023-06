Rheinmetall: Aktie ist unterbewertet, wahres Kursziel bei 303,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall’s Aktienwert wird von Analysten als fehlerhaft bewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt mit +15,69% über dem aktuellen Wert.

• Rheinmetall stieg um +0,88% am 19.06.2023

• Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel auf 303,45 EUR

• Guru-Rating beträgt nunmehr 4,16 nach zuvor ebenfalls 4,16

Am gestrigen Tag verzeichnete Rheinmetall eine positive Entwicklung um +0,88%. In der Summe der letzten fünf Handelstage ergibt sich ein Anstieg von insgesamt +6.15%. Der Markt scheint momentan in einer relativ optimistischen Stimmung zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet haben? Die Einschätzungen sind jedenfalls klar definiert.

Das aktuelle mittelfristige (Kauf)-Kursziel lautet auf 303.45 EUR für Rheinmetal-Aktien. Falls die Prognosen zutreffen sollten und das Unternehmen dieses...