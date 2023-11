Rheinmetall-Aktie: Das ist nicht schlimm!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall büßte am Donnerstag an den Märkten ungefähr 1,1 % ein. Das ist aus der Perspektive der Analysten, die sich mit dem Düsseldorfer Konzern zuletzt beschäftigt haben, nicht tragisch. Die Aktie befindet sich in einem massiven Aufwärtstrend. Der sollte sich nach Adam Riese fortsetzen können.

Rheinmetall: Die Vorzeichen stehen gut!

Zumindest die Vorzeichen stehen aktuell sehr gut. Denn das Unternehmen sieht ein sehr starkes Jahr im Zeichen des Kriegs in der Ukraine mit einem hohen Absatzvolumen sowie auch den Krieg im Nahen Osten. Der betrifft zumindest die Stimmung rund um den Rüstungskonzern.

Rheinmetall hat aktuell ohnehin einen sehr starken Trend-Kanal aufgebaut. Die Aktie schaffte es vor wenigen Tagen auf den höchsten Kurs aller Zeiten. 284,50 Euro meldeten die Börsen. Damit wird an dieser Stelle kein einziger...