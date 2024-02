Rheinmetall Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 34,94, was 8 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate" von 32,36. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Rheinmetall derzeit bei 274,52 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 401,7 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +46,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 323,83 EUR, was einer Distanz von +24,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Daher erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut" in der technischen Analyse.

Beim Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt sich bei Rheinmetall aktuell ein Wert von 1, was eine negative Differenz von -1,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Rheinmetall eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Rheinmetall in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt nur um 5,97 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +60,8 Prozent für Rheinmetall entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 4,47 Prozent, wobei Rheinmetall 62,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.