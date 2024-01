Rheinmetall Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,72 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche, die im Durchschnitt um 8,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,57 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Rheinmetall mit einer mittleren Rendite von 6,93 Prozent im letzten Jahr um 49,79 Prozent über diesem Durchschnittswert liegen. Diese herausragende Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass Rheinmetall über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt erhält Rheinmetall in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Was die Dividende betrifft, schüttet Rheinmetall derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate. Der Unterschied beträgt 1,57 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie am letzten Handelstag bei 308,2 EUR lag, was einem Unterschied von +17,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Rheinmetall-Aktie mit einem letzten Schlusskurs von 284,35 EUR ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Rheinmetall somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.