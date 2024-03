Rheinmetall Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall wird derzeit positiv bewertet, basierend auf einer technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 434,5 EUR liegt 25,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +54,55 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,31 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,06 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Rheinmetall in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Rheinmetall eine Rendite von 76,12 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 69,97 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Trotzdem wurden gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die kommunikativen Tätigkeiten führt.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse eine positive Bewertung der Aktie von Rheinmetall, während die Anleger-Stimmung eher negativ ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.