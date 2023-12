Rheinmetall-Aktie: Das ist ein Punkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall steht kurz davor, eine Punktlandung zu schaffen. Die Düsseldorfer konnten am Freitag mit dem Plus von 2,4 % die Kurse in Richtung neuer Allzeithochs nach oben schieben. Noch fehlt ein minimaler Kursgewinn, die gute Nachricht jedoch könnte – wenn alles gut geht – schon am Montag folgen. Rheinmetall hätte dann den Vorteil, dass niemand – kein Investor – mit den Investitionen im Minus steht. Das wird nach allen Erfahrungen den Druck aus [...] Hier weiterlesen