Rheinmetall Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beträgt derzeit 1,31 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 %. Die Differenz von 1,64 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse errechnet sich für die Rheinmetall-Aktie ein Durchschnitt von 294,85 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 500,4 EUR, was einem Unterschied von +69,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 385,53 EUR über dem letzten Schlusskurs (+29,8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rheinmetall-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Rheinmetall erhält aufgrund der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Rheinmetall erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Rheinmetall bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rheinmetall besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rheinmetall auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.