Rheinmetall-Aktie: Vor dem großen Turnaround?

Die Rheinmetall-Aktie steht seit dem Ukraine-Krieg im Fokus der Anleger. So hat der Rüstungshersteller auf Jahressicht ganze 84% an der Börse gewonnen und ist am 29. Juni 2022 auf ein neues Zehn-Jahres-Hoch (224,30 Euro) geklettert. In der Monatsbetrachtung hat die Rheinmetall-Aktie jedoch ganze 23% an Wert verloren. Das langfristige Bild: Im Fokus: Rheinmetall-Aktie An der...