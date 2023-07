Rheinmetall-Aktie: Das große Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall ist an den Aktienmärkten am Montag um fast 1 % vorangekommen. Immerhin, denn in den vergangenen Tagen ging es für den Kurs der Düsseldorfer praktisch hin und her. Nun gehen dennoch Analysten davon aus, dass das Potenzial von Rheinmetall noch einmal deutlich höher liegen kann, als dies an den Aktienmärkten bis dato sichtbar geworden ist. Das könnte sich schon bald ändern.

Die wichtigsten Geschäfte von Rheinmetall

Die wichtigsten Geschäfte von Rheinmetall bleiben in diesen Zeiten sicherlich die Verkäufe im Rüstungsbereich. Rheinmetall kann darauf bauen, dass die Bundeswehr aufrüstet und darauf, dass auch für den Ukraine-Krieg weiterhin viele Gelder aufgewandt werden.

Frankreich und Deutschland etwa bekräftigen nun quasi eine weitere Panzer-Allianz. Kampfpanzer, auch die von Rheinmetall,...