Rheinmetall Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um 6,58 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rheinmetall im Branchenvergleich eine Outperformance von +50,14 Prozent erzielt hat. Der gesamte "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,62 Prozent, wobei Rheinmetall um 51,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Rheinmetall wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,11 Punkten, was bedeutet, dass die Rheinmetall-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Rheinmetall weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,69), so dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Damit erhält Rheinmetall eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Rheinmetall-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rheinmetall derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate. Der Unterschied beträgt 1,59 Prozentpunkte (1,57 % gegenüber 3,17 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.