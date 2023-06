Rheinmetall-Aktie: Mit dickem Minus in die Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Mit einem Minus von über 5% führte die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) zum Wochenbeginn die Liste der Verlierer im DAX an. Damit setzt der Rüstungskonzern sein Auf und Ab der letzten Wochen an der Börse fort. Seit Mitte März pendelt die Rheinmetall-Aktie in einem Seitwärtstrend zwischen 235 und 280 € hin und her. Was steckt hinter dem großen Kursverlust zum Wochenstart?