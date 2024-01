Rheinmetall Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Rheinmetall intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem auf positive Themen rund um Rheinmetall, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Weitergehende Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt vier positiven Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Auf fundamentalen Basis beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 24,89 und liegt damit 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, was die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Deshalb erhält Rheinmetall auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rheinmetall in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rheinmetall wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rheinmetall-Aktie hat einen Wert von 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 26,69 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Rheinmetall.