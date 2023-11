Rheinmetall-Aktie: Wow - was für ein Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Rheinmetall marschiert und marschiert weiter. Die Aktie konnte am Mittwoch ein nur kleines Plus von 0,6 % verbuchen. Allerdings schaffte es der Kurs, die Marke von 280 Euro zu überwinden. Die Notierungen sind deshalb derzeit fast in aller Munde. Rheinmetall profitiert von den Diskussionen um eine Aufrüstung der Bundeswehr als auch um die Aufrüstung der Verteidigungslinien in der Ukraine. Die Geschäftszahlen werden auch zum Jahresende sicherlich stark sein.

Rheinmetall: Besser als gedacht

Derzeit rechnet der Markt mit einem Nettoergebnis von in etwa 592 Millionen Euro. Der Umsatz beläuft sich auf 7,72 Mrd. Euro, wenn die Schätzungen zum Jahresende denn stimmen. Damit würde die Marge noch nicht besonders hoch sein, aber stabil.

Da die Umsätze im kommenden Jahr auf dann 9,55 Mrd. Euro steigen sollen und das Nettoergebnis auf...