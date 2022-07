Rheinmetall-Aktie: Woher kommt der Abverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

Der Ukrainekrieg, die steigende Inflation und die damit verbundene Zinswende haben die Aktienmärkte im ersten Halbjahr gedrückt. Einer der wenigen Profiteure des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das Rüstungsunternehmen Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf. Anleger haben in der ersten Jahreshälfte schnell auf die höhere Nachfrage an Kriegsgerätschaften reagiert. Schlagartig stürzten sie sich in den Kauf der Papiere des Rüstungsunternehmens. Die… Hier weiterlesen