Rheinmetall-Aktie: Wird Scholz über seinen Schatten springen? 

In der Debatte um mögliche Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine wird der Druck auf Olaf Scholz (SPD) erhöht. “Der Kanzler sollte angesichts des Dramas in der Ukraine über seinen Schatten springen.”, so die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Es müsse endlich eine Exportgenehmigung für die Lieferung der Leopard 2 erfolgen. Polen geht voran, denn diese hatten am Mittwoch erklärt, gemeinschaftlich mit Bündnispartnern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine zu liefern.

Das Jahr ist noch nicht lang, jedoch sind bereits diverse Banken und Analysehäuser mit der Einstufung zur Rheinmetall-Aktie beschäftigt. UBS, Warburg Research und auch Goldman Sachs belassen ihre Bewertung auf “Kaufen”. Es werden Preisziele von 204 bis 290 EUR ausgesprochen. Der Blick auf den Preisverlauf der Rheinmetall-Aktie zeigt auf, die Bullen sind gerade dabei das Hoch aus dem letzten Jahr von etwa 225 EUR zu bearbeiten. Wird der Ausbruch auf neue Höchststände gelingen? Wenn ja, so ist das nach markttechnische Einschätzung heraus ein ausgezeichnetes Kaufsignal.

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Rheinmetall-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

