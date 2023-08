Rheinmetall-Aktie: Wird der Aufschwung bald beginnen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der in Deutschland ansässige Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen bedeutenden Lieferauftrag für Aufklärungsdrohnen an die Ukraine erhalten, so die Berichte der Bild am Sonntag. Bis Jahresende sollen Drohnen des Typs “Luna NG” zur Unterstützung des Landes angesichts kontinuierlicher Spannungen mit Russland ausgeliefert werden. Die speziell entwickelten Drohnen sind fähig, Kommunikationen aufzuspüren und zu stören und besitzen trotz modernster Technik keine Bewaffnung. Ihre Reichweite beträgt mehrere hundert Kilometer, während sie bis zu 12 Stunden in der Luft operieren können. Der Aktienkurs von Rheinmetall reagierte heute positiv auf diese Neuigkeiten mit einem Anstieg um 1,3 Prozent.

Dieser Auftrag ist Teil eines Unterstützungspakets der Bundesregierung für die Ukraine im Rahmen ihres Konflikts...