Rheinmetall-Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

was für eine unglaubliche Nachricht. Die Grünen haben sich nun – in Person eines Politikers – dafür ausgesprochen, das System “Taurus” an die Ukraine auszuliefern. Ein klarer Fingerzeig dafür, dass die Rüstungsindustrie für den Krieg in der Ukraine, sicherlich aber auch für die Entwicklung der Aufrüstung in Deutschland, weiter aufsattelt. Die Börse hat diese Signale durchaus verstanden. Der Titel konnte am Montag in den ersten Handelsstunden gleich zulegen und schaffte schließlich ein Plus von mehr als 2 %. Damit sind wichtige Hürden auf dem Weg nach oben pulverisiert. Der Aktie der Rheinmetall scheint es vergleichsweise gut zu gehen.

Rheinmetall: Auf dem Weg

Rheinmetall hat u.a. in den vergangenen Tagen bekannt gegeben, das Unternehmen werde bald ein Panzer-Reparaturzentrum in der Ukraine in...