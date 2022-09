Rheinmetall-Aktie: Weiter im Aufwind - jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich seit Ende Juni in einem kräftigen Abwärtstrend. Dieser hat den Kurs von einem Hoch bei 227,90 Euro im Tief bis auf 146,15 Euro zurückkommen lassen. Die Abschläge beliefen sich auf fast 36 Prozent. In den letzten Tagen zeigt das Papier Kurse wieder eine leicht ansteigende Tendenz. Die 150-Euro-Marke hat zu einem wachsenden Kaufinteresse geführt. In diesem… Hier weiterlesen