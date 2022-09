Rheinmetall-Aktie: Was macht der Insider?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Für Aufregung in der Berichterstattung sorgte bei Rheinmetall zuletzt die Meldung, ein Insider habe seinen Anteil am Unternehmen nun aufgestockt. Das ist interessant, insofern diese mehrfache Verbreitung der Meldung kaschiert, dass ansonsten offenbar weniger zu berichten ist. Die Aktie zeigte sich am Donnerstag in den ersten Handelsstunden relativ unbeeindruckt. Für den Kurs des Titels ging es gerade um 0,4 %… Hier weiterlesen