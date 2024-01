Rheinmetall Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall liegt bei 24,89, was 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate von 31 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als preisgünstig angesehen und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rheinmetall-Aktie zeigt Werte von 16 für die letzten 7 Tage und 26,92 für die letzten 25 Handelstage. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ebenfalls eine positive Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beträgt 1,57 Prozent, was nur geringfügig unter dem Durchschnitt von 2,09 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt wird die Aktie von Rheinmetall anhand dieser Kriterien positiv bewertet.