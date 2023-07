Rheinmetall-Aktie: Unstoppbarer Aufstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall verzeichnet weiterhin Erfolge im Geschäft, was von den Börsen durch ein zusätzliches Plus von 1% für die Aktie honoriert wird. Zudem gibt es aktuell Neuigkeiten, die aus ökonomischer Perspektive erhebliches Potenzial implizieren könnten. Eine Bank hat bereits mit einem neuen Kursziel reagiert, was eine spannende Situation schafft.

Rheinmetalls neues Kursziel: 320 Euro

JPMorgan hat nicht nur empfohlen, die Rheinmetall-Aktie zu übergewichten (“Overweight”), sondern auch das Kursziel auf nunmehr 320 Euro erhöht. Offensichtlich reagierte der Finanzdienstleister damit unter anderem auf die positive Entwicklung des Rüstungsgeschäfts.

Im Kontrast dazu behält die Deutsche Bank ihr Kursziel von 275 Euro bei und sieht daher wohl weniger Aufwärtspotenzial.

Unterdessen konnte Rheinmetall eine spektakuläre Nachricht in den...