Rheinmetall-Aktie: Die Ukraine hilft!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rheinmetall hält sich an den Börsen auch zum Ende dieser Woche relativ stabil. Die Düsseldorfer konnten am Donnerstag den Handel sogar mit fast 1 % Plus eröffnen, nachdem an den Tagen zuvor kleinere Kursrücksetzer verzeichnet worden waren. Der Handel wird aber vor allem durch die Schlagzeilen bestimmt – und die gehören unverändert auch Rheinmetall.

Der Krieg ist ein Umsatztreiber für Rheinmetall

Die Diskussion in den Medien um eine weitere Aufrüstung in der Ukraine ist kaum zu überlesen. Die Düsseldorfer von Rheinmetall sind als Panzerlieferant sogar mit einer eigenen Fabrik vor Ort vertreten, um dort nun Wartung und Reparatur zu übernehmen. Die Geschäfte laufen, wie auch der Blick auf die ohnehin schon vorhandenen Zahlen (ohne die Erwartung weiterer Lieferungen) verdeutlicht.