Rheinmetall-Aktie: Übersteigt die Marke von 10 Milliarden Euro!

Es sind positive Nachrichten für die Aktionäre von Rheinmetall. Der Aktienkurs des Düsseldorfer Unternehmens hat zu Beginn der Woche einen fast 2%igen Anstieg erlebt, was den Weg in Richtung 250 Euro ebnet. Dies stellt eine willkommene Verbesserung dar, da die Kurse in den letzten Tagen stark schwankten. Analysten bleiben gespannt auf einen bedeutenden Durchbruch, eine Erwartung, die sich in den letzten Wochen beständig hält. Wie auch die Teilnehmer der TechAktien Masterclass wissen: Der Trend verläuft eindeutig und Rheinmetall bleibt seit Langem eine der gewinnbringendsten Positionen ihres Portfolios.

Rheinmetall-Aktie: Jetzt ist der richtige Moment

Obwohl es aus Düsseldorf noch keine neuen Meldungen an den Börsen gab, heißt es nun handeln: Nach Vorlage der Quartalszahlen steht fest, dass Rheinmetall ein sehr erfolgreiches...