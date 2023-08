Rheinmetall-Aktie: Überraschender Erfolg auf dem Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Eine bemerkenswerte Entwicklung: Die Grünen haben sich für die Lieferung des Systems “Taurus” an die Ukraine ausgesprochen. Ein klares Indiz dafür, dass sowohl der Krieg in der Ukraine als auch die Aufrüstung innerhalb Deutschlands weiterhin Treiber für den Rüstungsindustrie-Markt bleiben. Der Börsenmarkt hat auf diese Signale reagiert – ein sofortiger Anstieg des Aktienkurses konnte am Montagmorgen beobachtet werden und endete mit einem Plus von mehr als 2%. Dies ebnete den Weg nach oben und ließ wichtige Hindernisse hinter sich. Im Vergleich scheint es, dass die Rheinmetall-Aktie gut läuft.

Rheinmetall: Auf Erfolgskurs

In letzter Zeit gab Rheinmetall bekannt, bald ein Zentrum zur Reparatur von Panzern in der Ukraine zu eröffnen. Obwohl dies bereits früher diskutiert wurde, deutet nun alles darauf hin – neben...