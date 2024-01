Rheinmetall Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Rheinmetall-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 266,16 EUR liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 317 EUR, was einem Unterschied von +19,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso erhält sie für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs (295,62 EUR) über dem Durchschnitt (+7,23 Prozent) liegt. Somit wird die Rheinmetall-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,31 Prozent, was 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate, 3,13) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Rheinmetall-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Im Branchenvergleich hat die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,59 Prozent erzielt und liegt damit 40,52 Prozent über dem Durchschnitt (5,08 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 5,81 Prozent, wobei Rheinmetall aktuell 39,78 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Auf dieser Basis ist Rheinmetall mit einem Wert von 28,45 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ("Industriekonglomerate"), der bei 31,51 liegt. Dies stellt einen Abstand von 10 Prozent dar und führt dazu, dass der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.