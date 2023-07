Rheinmetall-Aktie: Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie geriet zu Beginn der letzten Woche stark in Bedrängnis. Die Unruhen der Wagner-Gruppe in Russland und eine mutmaßliche Friedenskonferenz für die Ukraine in Dänemark wurden als Zeichen einer möglichen Entspannung des Konflikts um die Ukraine gedeutet. Nach den Ereignissen des Wochenendes verzeichnete der DAX-Titel einen Spitzenverlust von mehr als 7 Prozent und fiel auf bis zu 237,70 Euro.

Dies führte zum Test des horizontalen Unterstützungslevels bei 237,30/239,30 Euro, wo das Kaufinteresse wieder zunahm. Infolgedessen stiegen die Kurse erneut an und stabilisierten den Aktienkurs. Dennoch verlor das Wertpapier im Wochenverlauf fast 2 Prozent an Wert. Zu Beginn dieser Woche zeigen sich die Bullen weiterhin optimistisch und treiben den Kurs im frühen Handel um etwa 1,5 Prozent nach oben.

