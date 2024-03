Rheinmetall Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 76,12 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt das Unternehmen damit 69,11 Prozent über dem Durchschnitt von 7,01 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 9,67 Prozent, und Rheinmetall übertrifft diesen Wert aktuell um 66,45 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Rheinmetall beträgt 65,17 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Unternehmen als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Rheinmetall daher auch in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rheinmetall mit 1,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Rheinmetall ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch die Behandlung von Handelssignalen ergab überwiegend positive Bewertungen. Insgesamt wird die Stimmung rund um Rheinmetall daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass Rheinmetall in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, RSI, Dividendenpolitik und Anlegerstimmung unterschiedlich bewertet wird. Die Gesamteinschätzung für die Aktie ergibt sich daher aus dem Durchschnitt dieser Bewertungen und fällt insgesamt neutral aus.