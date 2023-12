Rheinmetall Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 67,46 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 5,52 Prozent, wobei Rheinmetall aktuell um 66,84 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Rheinmetall bei 286,9 EUR, was +3,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,98 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall beträgt aktuell 25, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" (durchschnittliches KGV von 31) aufzeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Rheinmetall in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.