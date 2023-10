Rheinmetall-Aktie: Sind sogar neue Rekorde drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) hat in den letzten Wochen wieder deutlich Auftrieb bekommen. Im Monat Oktober belaufen sich die Kurszuwächse auf mehr als +11%, während der DAX als Benchmark mehr als -4% eingebüßt hat. In der letzten Woche hat der Rüstungskonzern neue Zahlen vorgelegt. Treiben sie den Kurs weiter in Richtung der 300-€-Marke?