Rheinmetall-Aktie: Signal zum Kauf erkennen

Unter Berücksichtigung der Charttechnik war die vergangene Woche ein erfreulicher Zeitraum für das Rheinmetall-Aktienpapier. Die Aktie schloss die Handelswoche mit einem Wert von 264,90 Euro ab, was eine positive Stimmungsänderung signalisiert – dieser Wochenschlusskurs ist der höchste seit Mai 2023. Vermutlich könnte damit die Korrekturphase der letzten Wochen abgeschlossen sein. Es scheint so, als wären Anleger recht optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Quartalszahlen, welche am Donnerstag den 10 August erwartet werden und sowohl die Erwartungen erfüllen als auch idealerweise übertreffen sollen. Zahlen ‘im Rahmen’ könnten eher enttäuschend für Kaufoptimisten ausfallen.

Signifikantes Dreieck in Rheinmetalls Kursverlauf

Ein sehr positives Szenario deutet sich durch das im Kursverlauf seit März 2023 ersichtliche große...