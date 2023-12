Rheinmetall Aktie: Sensationelle Entwicklung

Rheinmetall: Aktuelle Bewertungen und Stimmungsanalyse

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beträgt 1,57 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate (3,18 %) als niedriger eingestuft wird. Dies bedeutet eine Differenz von 1,61 Prozentpunkten und führt derzeit zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rheinmetall vorwiegend negativ diskutiert. Obwohl an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie heute führt. Tiefgreifende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Rheinmetall daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,2 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (261,08 EUR) mit dem aktuellen Kurs (287,7 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (277,65 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass langfristig eine starke Diskussionintensität gemessen wurde, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Gut" für Rheinmetall.