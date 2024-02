Rheinmetall-Aktie: Schon wieder ein Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Für die Aktie der Rheinmetall ging es auch am Freitag noch einmal massiv nach oben. Der Titel legte um über 2,9 % zu und konnte sich mit 388 Euro auf den nächsten Rekordstand schieben. Der Titel gewann allein in einer Woche mehr als 15 %. Die Aktie profitiert recht ersichtlich von den immer neuen Diskussionen um die Aufrüstung – in Deutschland, in der EU und innerhalb der NATO. Dazu hat Rheinmetall vor kurzem noch mitgeteilt, dass es seine Kapazitäten in Osteuropa erweitere.

Analysten sind vor allem aus Sicht der Charttechnik gleichfalls noch überzeugt von dem Titel. Denn die Aktie hat ausgehend vom Top keine Hindernisse mehr auf dem Weg nach oben. Lediglich die Frage, ob der Wert inzwischen etwas zu teuer ist, könnte die gute Stimmung noch bremsen.

Zahlen am 14.3.

Am 14.3 wird es neue Zahlen rund um und von Rheinmetall geben. Das Unternehmen stellt seine Quartalsergebnisse für das 4. Quartal 2023 vor. Zu Enttäuschungen wird es wahrscheinlich nicht kommen. Es wäre demnach überraschend, wenn die Aktie nicht weiter durchstarten kann. Zumindest sind die Voraussetzungen dafür aktuell sicherlich gegeben.

