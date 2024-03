Rheinmetall-Aktie: Schon wieder Grund zu feiern?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall AG":

Tage, an denen die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) die Gewinnerliste im DAX anführt, waren in den letzten Wochen keine Seltenheit. Auch am Freitag war der Rüstungskonzern mit einem Plus von 3,7% Spitzenreiter im deutschen Leitindex und stieg auf ein neues Allzeithoch. Gibt es denn schon wieder Grund zu feiern?