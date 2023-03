Rheinmetall-Aktie: Der Run geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Aktie von Rheinmetall (WKN:703000) hält ihre seit Monaten starke Performance am Laufen. Erst in der letzten Woche legte sie weitere +4,6% an Wert zu und überschritt in diesem Zuge unter anderem die Marke von 250 €. Warum das Gesamtbild weiterhin stimmig bleiben dürfte, verraten wir in diesem kurzen Update.

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall AG ist aktuell der größte Hauptwaffensystem-Lieferant der Bundeswehr. Das Unternehmen dürfte damit am stärksten vom viel ...





