Rheinmetall-Aktie: Der Rekord winkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Rheinmetall kämpft am Mittwoch an den Aktienmärkten. Es geht derzeit um einen neuen Rekord, ein Allzeithoch. Die Aktie hat je nach Börsenplatz entweder minimale Verluste von -0,3 % eingefahren oder bewegt sich noch immer minimal aufwärts. Sei es drum: Auch am Mittwoch reagieren die Banken. Nun hat die Warburg Research auf Basis der guten Zahlen und Aussichten von Rheinmetall das Kursziel angehoben.

Rheinmetall: Nun 323 Euro wert

Die neue Nachricht oder Einschätzung: Rheinmetall sei 323 Euro wert. Das Bewertungsniveau lautet demzufolge selbstverständlich “kaufen”. Rheinmetall begeistert derzeit nicht nur mit soliden und im kommenden Jahr sogar steigenden Zahlen. Es geht auch für Trendanalysten nach oben. GD100 sowie GD200 sind schon überwunden. Der neue Rekordkurs sollte auch helfen. Schließlich aber sind Analysten insgesamt...