Rheinmetall-Aktie: Quo Vadis?

Die Rheinmetall-Aktie fällt heute rund 2% in den Keller und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 140 Euro. In den vergangenen drei Monaten müssen Rheinmetall-Aktionäre einen Kursverlust von rund 30% verbuchen, während sich der Titel des Rüstungsherstellers auf Jahressicht um ca. 85% nach oben schraubte. Rheinmetall-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist...