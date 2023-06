Rheinmetall-Aktie-Prognose: Welche Perspektiven bietet die Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In letzter Zeit zeigte die Rheinmetall-Aktie eine schwache Performance, doch in den vergangenen Tagen schien sich dies zu verbessern. Am Freitag stieg die Aktie um 1,7 % – ein erster Schritt aus den Kursproblemen der letzten Wochen. Die starke Entwicklung des Trend-Fensters scheint bei Rheinmetall plötzlich wieder deutlicher aufzutauchen.

Rheinmetall: Ein beeindruckendes Kursziel

Jetzt wird es interessant. Aktuell hat Rheinmetall an den Märkten eine Marktkapitalisierung von 10,4 Milliarden Euro und einen Aktienkurs von 240,50 Euro. Der CEO des Unternehmens äußerte jedoch, dass das Unternehmen mehr wert sein könnte und mittelfristig einen Wert von bis zu 17 Milliarden Euro erreichen könne.

Diese Schätzung bedeutet eine potenzielle Kurssteigerung von über 65 %. In diesem Fall wäre der Kurs von Rheinmetall weit mehr als 375...