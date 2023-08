Rheinmetall-Aktie: Potenzial für steigende Nachfrage!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Volatilität der Rheinmetall-Aktie war in den vergangenen Tagen auffällig hoch. Erfreulicherweise konnte eine Unterstützung von rund 245,00 Euro erfolgreich gehalten werden. Diese Schwankungen stehen in direktem Zusammenhang mit politischen Ereignissen in Osteuropa. Vor allem die Ukraine verlangt vermehrt nach Rüstungsgütern aus Deutschland und anderen EU-Staaten, was zu einer potenziellen Nachfragesteigerung für Produkte der Rheinmetall AG führen könnte.

Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, hat kürzlich spezifische Waffen und Munition für den Konflikt mit Russland angefordert und drängt Deutschland zur Bereitstellung von Taurus-Marschflugkörpern. Trotz eines kurzfristigen positiven Kursverlaufs von etwa 3% innerhalb der letzten Woche zeigt sich bei einem Vergleich mit den vorhergehenden 20 Handelstagen eine negative...