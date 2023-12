Rheinmetall Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Rheinmetall beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44,66 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 44,05 Punkten. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Rheinmetall im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,36 Prozent erzielt, was 67,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 5,52 Prozent, wobei Rheinmetall aktuell 66,84 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Rheinmetall derzeit 3,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Rheinmetall in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Trotzdem wurden auch 4 positive Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.