Rheinmetall-Aktie: Normale Bewegungen am Markt

Es ist allgemein bekannt, dass an der Börse immer die Zukunft gehandelt wird. In diesem Zusammenhang ist das Vertrauen in den Rüstungsproduzenten Rheinmetall und seine Führungsriege äußerst hoch. Die vorgegebenen Jahresziele scheinen in greifbarer Nähe zu sein, vor allem dank gut bezahlter Rüstungsaufträge, die im zweiten Halbjahr ihre Auswirkungen auf Rheinmetalls Bilanz zeigen könnten. Etwa 70% des gesamten Geschäfts werden durch den Rüstungszweig generiert – eine Branche mit prall gefüllten Auftragsbüchern, welche auch in absehbarer Zeit nicht leer zu laufen drohen. Es ist davon auszugehen, dass Kunden weiterhin bei Rheinmetall bestellen werden.

Charttechnisch spannende Zeiten für die Aktie von Rheinmetall

In Bezug auf Charttechnik hat sich der Wert von Rheinmetall innerhalb der letzten Monate durch volatile...