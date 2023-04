Rheinmetall-Aktie: Noch mehr Wachstumspotenzial?

Rheinmetall profitiert von der Aufnahme in den deutschen Leitindex DAX, was für zusätzlichen Auftrieb sorgen könnte. Darüber hinaus plant der Konzern, die Zusammenarbeit mit der Ukraine zu vertiefen, was weitere Geschäftsmöglichkeiten eröffnen könnte. Die US-Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt die Aktie zum Kauf und sieht zehn Prozent Kurspotenzial.