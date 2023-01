Rheinmetall-Aktie: Neue Höchststände erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Innerhalb der letzten Handelstage ist es den Bullen gelungen, die Hochpunkte aus 2022 zu überwinden. In der Spitze wurde ein Kurs von 232 Euro erreicht. Aus markttechnischen Gesichtspunkten heraus ergibt sich damit ein großes Kaufsignal. Auch die entsprechenden langfristigen Trends sind voll intakt. Es spricht wenig dagegen, dass es mittel- und langfristig weiter aufwärts geht. Kurzfristig könnte jedoch der Aspekt zum Tragen kommen, dass einige Oszillatoren eine überkaufte Situation anzeigen. Möglicherweise ergibt sich eine Zwischenkorrektur.

Untermauerung durch Analysehaus und Bank!

Der positive charttechnische Ausblick wird durch das Analysehaus Warburg Research untermauert. Dieses hebt erst dieser Tage das Kursziel auf 265 Euro an. Analyst Christian Cohrs schrieb, dass die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine das Aufwärtspotenzial noch vergrößern können. Auch die Deutsche Bank belässt die Rheinmetall-Aktie auf “Buy”. Das Kursziel sieht Experte Christoph Laskawi bei 250 Euro. Er hebt den starken Auftragseingang sowie den hohen Auftragsbestand positiv in seiner Studie hervor. Bis 2025 sind zweistellige prozentuale Anstiege bei Umsatz und Gewinn zu erkennen.

Rheinmetall-Aktie – Die Trendanalyse sieht hervorragend aus!



Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Rheinmetall-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

