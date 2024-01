Rheinmetall Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall: Aktienanalyse und Marktsentiment

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beträgt derzeit 1,57 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,13 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation die positive überwog. Die statistischen Auswertungen zeigten jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Rheinmetall in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,72 %, was eine Outperformance von +49,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Industriekonglomerate"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Rheinmetall um 50,58 % über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rheinmetall liegt bei 0,68, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und der RSI25 bewegt sich bei 17, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Rheinmetall eine solide Performance aufweist, trotz einer niedrigen Dividendenrendite und einer überwiegend negativen Stimmung in den sozialen Netzwerken. Die Aktie wird daher in verschiedenen Kategorien mit einem "Gut" bewertet.