Rheinmetall-Aktie: Mehr als 10 Milliarden Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

sehr gute Nachrichten für die Investoren von Rheinmetall. Zum Auftakt der neuen Woche konnte der Wert aus Düsseldorf immerhin einen Aufschlag in Höhe von fast 2 % feiern. Damit sind die Kurse schon jetzt wieder auf dem Weg in Richtung von 250 Euro. Das kann ein Brustlöser sein, denn die Kurse sind in den vergangenen Tagen deutlich nach oben und unten recht fixiert gewesen. Dabei warten Kursanalysten schon jetzt auf einen gewaltigen Durchbruch. Daran hat sich in den vergangenen Wochen nichts geändert. Der Trend bleibt eindeutig, wie auch die Leser des TechAktien Masterclass wissen. In deren Depot ist die Aktie seit langer Zeit einer der großen Gewinnbringer.

Rheinmetall-Aktie: Jetzt gilt es

Neue Nachrichten aus Düsseldorf hat es an den Börsen zwar noch nicht gegeben. Dennoch gilt es jetzt: Nach den...